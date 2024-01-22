Bilim insanlarından ‘zombi virüs’ uyarısı: Yeni salgın yolda

Bilim insanları, Sibirya’da donmuş toprakta bulunan zombi virüslerin yeni ve çok daha ölümcül bir salgını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Fotoğraf: Guardian

Küresel ısınmayla birlikte canlı yaşamını etkileyebilecek yeni bir salgın tehdidi daha ortaya çıktı…

The Guardian‘ın haberine göre Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki (Arktik) donmuş zeminin (permafrost) eriyerek binlerce yıldır ‘gömülü’ kalmış ‘zombi virüsleri’ açığa çıkarma ihtimali, yeni pandemi hazırlıklarını başlattı.

Aix-Marseille Üniversitesi’nden genetikçi Jean-Michel Claverie, insanların bağışıklık sisteminin henüz bu mikropların bazılarıyla hiç karşılaşmadığının altını çizdi:

“Şu anda pandemi tehditlerine ilişkin analizler, güney bölgelerde ortaya çıkabilecek ve daha sonra kuzeye yayılabilecek hastalıklara odaklanıyor. Buna karşılık, uzak kuzeyde ortaya çıkabilecek ve daha sonra güneye yayılabilecek bir salgına çok az dikkat edilmişti. Bence bu bir ihmaldir. Orada insanları enfekte etme ve yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler var.”

Sonuç olarak bilim insanları, daha önceden bilinmeyen bir hastalığın yayılma ihtimaline karşı bir ‘Arktik izleme ağı’ oluşturdu. Burada virüslerin açığa çıkma riskine karşı olası önlemler inceleniyor.

Proje çerçevesinde, söz konusu senaryoda ilk hastalık vakalarını tespit edebilecek ve bu vakaların görüldükleri yerlerde tedavi edilip yayılmasını engelleyecek karantina merkezlerinin kurulması planlanıyor.