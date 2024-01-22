Firmalar zammı az buldu: İlaçlarını Türkiye’den çekiyorlar

Zammı az bulan bazı yabancı firmalar ilaçlarını Türkiye’den çekmeye başladı.

Fotoğraf: AA

İlaç avro kuru, önceki yıllarda senede bir defa şubatta güncellenirdi. Güncelleme tarihi yaklaşınca kısa bir süre ilaçlarda bir miktar sıkıntı çıkardı.

Ancak ilaç avro kuruyla, reel kur arasındaki makas açıldıkça sıkıntı başlamış bazı ilaçlara ulaşmak çok zor hale gelmişti.

Son olarak 16 Aralık’ta ilaçlara yüzde 25 zam gelmiş ve böylece 14 lira seviyesindeki kur 17 lira 55 kuruşa çıkmıştı.

Bu zam güncel reel kurun hemen hemen yarısı anlamına geldiği için yabancı firmaların bazı ilaçlarını Türkiye pazarından tamamen çektiği bildirildi.

Habertürk TV’ye göre üç firma Türkiye pazarına bazı ilaçlarını artık satmayacak. Epilepsi, parkinson ve migren gibi hastalıklar için hayati önemde olan ilaçların da çekildiği kaydedildi.

Firmalar ilaçları geri çekiyor… 3 firma Türkiye pazarına bazı ilaçlarını artık satmayacak. pic.twitter.com/sORkW0xzRK — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 22, 2024

Ayrıca çekilen bazı ilaçların eş değerlerinin olmadığı da belirtildi.