Akşam Postası / 21 Ağustos 2023

Erdoğan’dan ‘emeklilere zam’ sinyali

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına zam yapılması için ‘gerekli adımları atacaklarını’ söyledi.

CHP’li Öztrak ‘hedef büyüttü’: Konya’yı da alacağız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, tüm büyükşehirleri almayı hedeflediklerini belirterek, “Kadim şehrimiz Konya’yı da alacağız diyoruz” dedi.

Şekere seçimden bu yana 11’inci zam

Türkşeker, mayıs başından bu yana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere, ardı ardına iki zam daha yapıyor. Seçimlerden sonra 11 kez zamlanacak şekerin fiyatı yüzde 46 artmış olacak.

AÖF kayıtlarına yüzde 90’a varan zam

Sınavsız açıktan üniversite okumak isteyenlerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’ne (AÖF) kayıt ücretleri yaklaşık yüzde 90 zamlandı.

Rekabet Kurumu’ndan iki firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu, Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ ile Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İBB yurtlarına başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine hizmet veren yurtlarına başvurular bugün başladı.

KKM kararı sonrası borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,89 azalışla 7.446,35 puandan başladı.

Threads’in web sürümü geliyor

Meta’nın geliştirdiği ve Instagram’a bağlı çalışan Threads uygulamasının web sürümü önümüzdeki hafta geliyor.