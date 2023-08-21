AÖF kayıtlarına yüzde 90’a varan zam

Sınavsız açıktan üniversite okumak isteyenlerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’ne (AÖF) kayıt ücretleri yaklaşık yüzde 90 zamlandı.

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Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla AÖF programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyenler, yüzde 90’ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı.

Sözcü’nün haberine göre, geçen yıl 620 lirayla 1120 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretlerine zam geldi.

Bu zamla, 2023-2024 öğretim yılında dönemlik kayıt ücretleri 1180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor.

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsi yüzde 90,25 zamla 1180 liraya çıkarken, 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.

Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.