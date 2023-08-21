Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,77 değer kazanarak günü 7.796,65 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 283,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,61 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 3,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,53 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta 24-26 Ağustos’ta düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası (MB) tebliğleriyle Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Analistler, söz konusu kararların orta-uzun vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini, buna karşın piyasalarda da oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.