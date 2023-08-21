CHP’li Öztrak ‘hedef büyüttü’: Konya’yı da alacağız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, tüm büyükşehirleri almayı hedeflediklerini belirterek, “Kadim şehrimiz Konya’yı da alacağız diyoruz” dedi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gündeme dair konuştu. Öztrak’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Geçen yıldan bu yana kur korumalı mevduat (KKM) nedeniyle Hazine’nin kasasından çıkan para 152 milyar lira. Merkez Bankası kasasından ne kadar çıktı? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü burada da şeffaflık yok. Devlet sırrı gibi saklıyorlar. Merkez Bankası bilançosu verilerinden anladığımız, KKM’ın Merkez Bankası’na ve devlete zararı, 17 Ağustos itibariyle 565 milyar lira. Ortada çok büyük bir yıkım var. KKM için bugüne kadar ödenen 717 milyar lirayı ödemeseydik her bir aileye 27 bin 577 lira verebilirdik.

*Bu hayat pahalılığı nesebi sahihtir. Bu enflasyonun anası da babası da Recep Tayyip Erdoğan’dır.

*25,5 milyon seçmen Genel Başkanımıza oy verdi. Her iki seçmenden birinin iradesine de sahip çıkmalıyız. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok. Ayaktayız, kongrelerimizde örgütlerimizi, üyelerimiz ve delegelerimiz yeniliyor. Genel merkez olarak demokratik süreçlerin tastamam işlememesini üyelerimizin tercihlerinin yönetimlere eksiksiz yansımasını sağlamak için gerekenleri yapıyoruz.

*Sarayın kibirlisi mart sonundaki seçimlerin, hak hukuk adalet tanımayan bilimden uzak siyasetiyle millete ağır bedeller ödeten keyfi yönetiminin önündeki son engel olduğunun farkındadır. Onun için 29 Mayıs sabahı ilk sözü “İstanbul’u alacağız” olmuştur. Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Konya’yı da alacağız diyoruz.