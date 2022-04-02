Akşam Postası / 2 Nisan 2022

Anket: Ukrayna savaşı AKP’nin oyunu arttırdı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Ukrayna savaşı, AKP’nin oyunu şubata göre arttırdı.

Marmara Denizi’nde görülmemiş oksijen kaybı: 30 metreden sonra balık giremiyor

Fotoğraf: AA

Bilim insanları, Marmara Denizi’nde 1950’li yıllarda 1200 metre derinlikteki oksijen seviyesinin, yıllar içinde biriken azot ve fosfor yükü nedeniyle 25-30 metreye düştüğünü belirledi. Doç. Dr. Mustafa Yücel, bu durumun dünyada örneği olmadığını söyledi.

Biden döneminde ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı 2,3 milyar doları aştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi. Böylelikle Başkan Joe Biden dönemindeki toplam yardım 2,3 milyar doları aştı.

Okul müdüründen talimat: Oruç tutmayan kantin dışında yemesin

İstanbul’da bir okul müdürü, Ramazan’da kantin dışında yemek yiyenlerin uyarılmasını istedi.

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Türkiye’nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik dün 189 bin 258 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yazar Mıgırdiç Margosyan hayatını kaybetti

Fotoğraf: MA

Evrensel gazetesi yazarı ve edebiyatçı Mıgırdiç Margosyan yaşamını yitirdi.