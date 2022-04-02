Martta zam şampiyonu maç ve şehirlerarası otobüs biletleri

İstanbul’da mart ayında fiyatı en fazla zamlanan ürünler maç ve şehirlerarası otobüs biletleri oldu.

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İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), şeffaflık adına geçen ay İstanbul’da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İstanbul’da 242 ürünün 111’i zamlandı 30’unun fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatıysa değişmedi.

Mart ayında maç giriş bileti yüzde 57,14 zam şampiyonu.

Yüzde 38,83 ile şehirlerarası otobüs bileti, gıda yüzde 36,45 ile kıvırcık salata, yüzde 32,60 ile kuru soğan ve yüzde 22,20 ile sıvı yağlar takipte.

Bakla, geçen ay fiyatı yüzde 25,48’le en fazla gerileyen ürün.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak.