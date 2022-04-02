Erdoğan taklidi yapan genç bu kez benzincide: 50 liralık koy

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taklidini yapan genç şaşırtıcı derecede benzer ses tonuyla bu kez benzin aldı.
Muhammed Nur Nahya ismiyle Instagram hesabından videolar paylaşan ve bio’sunda Yeditepe Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten genç, Erdoğan taklitleriyle dikkat çekiyor.
Son paylaşımında ‘Bu aralar depoyu fulleyen var mı ? Cumhurbaşkanı benzin istasyonunda‘ notuyla benzinliğe giden genç, Erdoğan personasıyla “Halkın arasına inelim dedik” diyor.
Daha sonra benzin istasyonunda kimsenin olmadığını fark edip “Halk nerede” diye soruyor. Benzinci son zamlardan sonra gelen giden olmadığını anlatıyor.
Şaşıran ‘Erdoğan‘ 50 liralık benzin alıyor. Ancak bu kadarcık benzinle araç daha istasyondan çıkamadan duruyor.
Ardından eli mahkum depoyu fullemeye karar veren ‘Erdoğan‘ ödeyeceği fiyat karşısında bir kez daha şaşırıyor. “Beş dakika önce fulleseydik 1400 liraydı” cevabını alınca bu kez parasının çıkışmayacağını anlayıp Beştepe’ye yürüyerek gitmeye karar veriyor.
‘Erdoğan‘ arada ‘Bay Kemal’i anmayı da ihmal etmiyor.