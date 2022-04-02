Pulitzer’li Rus gazeteciler: Tiroid kanseri doktoru Putin’in yanından hiç ayrılmıyor

En prestijli gazetecilik ödüllerinden Pulitzer’e sahip Rus araştırmacı gazetecilik organizasyonu Proekt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

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Rusya’nın geçen ay Ukrayna’ya girmesinin ardından Rus lider Putin’in halktan gizlenen bazı tıbbi sorunlar yaşadığı ile ilgili iddialar Batı basınında yer almıştı.

Rusya’da faaliyet göstermesi yasaklanan Proekt tarafından yayınlanan belgelere göre Tiroid kanseri konusunda uzman olan cerrah Yevgeny Selivanov, Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor.

Selivanov’un Soçi’deki konutunda Putin’i dört yılda tam 35 kez ziyaret ettiği belirtiliyor.

Belgelere göre ayrıca 70 yaşına girecek olan Putin, steroid tedavisi görüyor bu nedenle ani öfke patlamaları yaşıyor ve boyun çevresinde sık sık şişlikler oluşuyor.

Rus medya kuruluşu son olarak Putin’in geçen sonbaharda ameliyat geçirdiğini de ileri sürdü.

Kremlin yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Proekt’in haberinin ‘hayal ürünü olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını‘ belirterek iddiaları yalanladı.