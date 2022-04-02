Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddia: Erdoğan, Nebati’ye konuşma yasağı getirdi


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye bakanı Nurettin Nebati’nin bazı açıklamalarından ciddi anlamda rahatsız olduğu ileri sürüldü.

Görsel: Diken

İddia eski Ziraat Bankası genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu tarafından ortaya atıldı.


Babuşçu sosyal medya paylaşımında, Erdoğan’ın Nebati’ye konuşmaya yasağı getirdiğini yazdı.

Nebati mart ayında Fransa’daki bir toplantıda yabancı yatırımcılara, “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” sözleriyle seslenmişti. Söz konusu sözler ekonomi çevreleri ve muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmiş, hukuk düzeni ve devlet geleneğine ciddi zarar verdiği ifade edilmişti.

Gelecek Partisi genel başkan yardımcısı Selim Temurci de daha önce benzer bir rahatsızlıktan bahsederek Nebati’nin nisan ya da mayıs ayında görevden alınacağını iddia etmişti.

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