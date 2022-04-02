İddia: Erdoğan, Nebati’ye konuşma yasağı getirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye bakanı Nurettin Nebati’nin bazı açıklamalarından ciddi anlamda rahatsız olduğu ileri sürüldü.

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İddia eski Ziraat Bankası genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu tarafından ortaya atıldı.

Babuşçu sosyal medya paylaşımında, Erdoğan’ın Nebati’ye konuşmaya yasağı getirdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı'nın, son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla eleştirilerin odağı haline gelen Bakan Nebati’ye ‘konuşma’ yasağı koyduğu ileri sürüldü. Erdoğan’ın Nebati’yi sert bir şekilde uyardığı ve basına açıklama yapmamasını ve toplantılarda konuşmamasını istediği iddia edildi — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) April 2, 2022

Nebati mart ayında Fransa’daki bir toplantıda yabancı yatırımcılara, “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” sözleriyle seslenmişti. Söz konusu sözler ekonomi çevreleri ve muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmiş, hukuk düzeni ve devlet geleneğine ciddi zarar verdiği ifade edilmişti.

Gelecek Partisi genel başkan yardımcısı Selim Temurci de daha önce benzer bir rahatsızlıktan bahsederek Nebati’nin nisan ya da mayıs ayında görevden alınacağını iddia etmişti.