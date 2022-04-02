Okul müdüründen talimat: Oruç tutmayan kantin dışında yemesin

İstanbul’da bir okul müdürü, Ramazan’da kantin dışında yemek yiyenlerin uyarılmasını istedi.
Maltepe’deki Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba, oruç tutmayan personelin mutfak dışında, öğrencilerinse kantin dışında bir şey yememelerini istedi.
Akbaba imzalı yazıda “Çeşitli mazeretlerle oruç tutamayan personelin yiyecek, içecek ihtiyaçlarını mutfakta gidermeleri, oruç tutmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını kantin bölümünde gidermelerini önemle rica ederim” dendi.
NTV’nin haberine göre Akbaba, öğretmenlerin bir şey yiyen ya da içen öğrencileri uyarmalarını istedi.
Oruçlu öğrencilerin olması nedeniyle ‘hassas ve dikkatli’ davranılmasını isteyen müdürün daha önce bir öğretmene lakap takıp tehdit ettiği için para cezası aldığı belirtildi.