Erdoğan’dan sürekli değişen fiyat etiketleri için yeni mesaj: ‘Vicdansızlara acımayacağız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hemen hemen her gün bir yenisi gelen zamlar için konuştu, fiyatlar konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacaklarını söyledi.

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Erdoğan, Malatya’daki yol açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı’nın burada yaptığı konuşmada öne çıkanlar özetle şöyle:

*Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir.

*Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız hep birlikte günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir.

*İlgili bakanlıklarımız bu çerçevede denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum.