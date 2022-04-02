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Yaramazlara biraz batar!

Valilik duyurdu: İstanbul’da yarın ve 10 Nisan’da bazı yollar trafiğe kapatılacak


İstanbul Valiliği, polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü genel provası ve kutlama töreni nedeniyle yarın ve 10 Nisan’da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Buna göre Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yarın Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) düzenlenecek genel provayla 10 Nisan Pazar düzenlenecek törenler sırasında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.


Söz konusu günlerde saat 6:30’dan programın bitişine kadar Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişleri, trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca D100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı’na girişlere izin verilmeyecek.

Adnan Menderes Bulvarı’na alternatif olarak Turgut Özal Millet, Fevzipaşa, Sahil Kennedy caddeleri ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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