Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Eylül 2023

İYİ Partili Poyraz, ‘yargıda yapılanma’ dosyasını açacak

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve hukukçu Uğur Poyraz, bir süredir üzerinde çalıştığı ‘yargıdaki yapılanma’ dosyasını kamuoyuyla paylaşacak.

CHP Ankara’ya iki aday: Belediye başkanvekili öne çıkıyor

Araştırma: Kalp krizi bir gün önceden alarm veriyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre kalp hastalarının yarısında yaklaşan kriz bir gün öncesinden belirgin işaretler sayesinde tespit edilebilir.


Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyelerinin barışçıl eylemine disiplin soruşturması

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, öğle tatillerinde Güney Kampüs meydanında rektörlük binası önünde düzenlenen 15 dakikalık sessiz protesto eylemine katılan öğretim üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 32 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Türkiye, kuş gribinde ‘arilik’ statüsünü yeniden kazandı

Türkiye, Afyonkarahisar ve Denizli’de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle kaybettiği hastalıktan arilik (hastalıktan tamamen arınmış) statüsünü yeniden elde etti.

Avrupa’daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın grup maçları fikstürü belli oldu.

Nobel Vakfı kararını geri çekti: Rusya, Belarus ve İran törene çağrılmayacak

Nobel Vakfı, 10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek Nobel Ödülleri Töreni’ne Rusya, Belarus ve İran’ı davet etme kararının geri çekildiğini duyurdu.

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Uluslararası Göç Örgütü: Resmi olarak iklim göçü çağına girdik

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörlüğüne seçilen Amy Pope, ‘resmi olarak iklim göçü çağına girildiğini’ belirtti.

Sigara, akıl hastalığı nedeniyle hastaneye yatma riskini yüzde 250 artırıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre sigara içmek, depresyon ve bipolar bozukluk gibi zihinsel hastalıklara neden olurken, bu sebepten hastaneye kaldırılma riskini yüzde 250 artırıyor.

Her gün yarım saat okumak ömrü iki yıl uzatıyor

SON HABERLER

Galatasaray’ın otobüsüne taşlı saldırı

Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maç için stadyuma giden Galatasaray’ın personel ekibini taşıyan takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. GS TV’den Ebru Gürsoy’un aktardığına göre personel ekibini taşıyan takım otobüsüne, Gaziantep Kalyon Stadyumu yakınlarında taşlar ve sopalarla saldırıldı. Saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Akşam Postası / 2 Eylül 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.