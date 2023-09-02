Akşam Postası / 2 Eylül 2023

İYİ Partili Poyraz, ‘yargıda yapılanma’ dosyasını açacak

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve hukukçu Uğur Poyraz, bir süredir üzerinde çalıştığı ‘yargıdaki yapılanma’ dosyasını kamuoyuyla paylaşacak.

Araştırma: Kalp krizi bir gün önceden alarm veriyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre kalp hastalarının yarısında yaklaşan kriz bir gün öncesinden belirgin işaretler sayesinde tespit edilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyelerinin barışçıl eylemine disiplin soruşturması

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, öğle tatillerinde Güney Kampüs meydanında rektörlük binası önünde düzenlenen 15 dakikalık sessiz protesto eylemine katılan öğretim üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 32 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Türkiye, kuş gribinde ‘arilik’ statüsünü yeniden kazandı

Türkiye, Afyonkarahisar ve Denizli’de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle kaybettiği hastalıktan arilik (hastalıktan tamamen arınmış) statüsünü yeniden elde etti.

Avrupa’daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın grup maçları fikstürü belli oldu.

Nobel Vakfı kararını geri çekti: Rusya, Belarus ve İran törene çağrılmayacak

Nobel Vakfı, 10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek Nobel Ödülleri Töreni’ne Rusya, Belarus ve İran’ı davet etme kararının geri çekildiğini duyurdu.

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Uluslararası Göç Örgütü: Resmi olarak iklim göçü çağına girdik

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörlüğüne seçilen Amy Pope, ‘resmi olarak iklim göçü çağına girildiğini’ belirtti.

Sigara, akıl hastalığı nedeniyle hastaneye yatma riskini yüzde 250 artırıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre sigara içmek, depresyon ve bipolar bozukluk gibi zihinsel hastalıklara neden olurken, bu sebepten hastaneye kaldırılma riskini yüzde 250 artırıyor.