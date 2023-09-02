Sigara, akıl hastalığı nedeniyle hastaneye yatma riskini yüzde 250 artırıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre sigara içmek, depresyon ve bipolar bozukluk gibi zihinsel hastalıklara neden olurken, bu sebepten hastaneye kaldırılma riskini yüzde 250 artırıyor.

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Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden bilim insanları, dünyanın en büyük insan sağlığı bilgi veritabanlarından biri olan Birleşik Krallık merkezli Biobank’teki 350 bin kişiye ait genetik verileri inceledi.

Neuroscience‘nde yer alan habere göre araştırmayı yürüten Aarhus Üniversitesi Kantitatif Genetik ve Genomik Merkezi’nden Doug Speed, verilerini kullandıkları kişilerin yüzde 90’ının 20 yaşından önce sigara içmeye başladığını ve genellikle 30’larından sonra zihinsel rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gördüklerini söyledi:

“Sigara içmek zihinsel rahatsızlıklara neden oluyor. Sigara tabii ki tek neden değil fakat akıl hastalığı sebebiyle hastaneye yatma riskini yüzde 250 oranında artırdığı gözlemlendi.”

Kanadalı iki araştırmacıyla çalışan Speed, sigaranın özellikle depresyon ve bipolar bozukluğa yol açtığına da dikkat çekti.

Speed, tütün mamullerini tüketenlerde ‘sigarayla ilişkilendirilen’ genlerin olduğunu gözlemlediklerini de kaydetti:

“Sigarayla ilişkili genleri taşıyan ancak sigara içmeyen kişilerde, bu genleri taşıyan ve sigara içen kişilere kıyasla ruhsal bozuklukların ortaya çıkma olasılığı daha düşük.”