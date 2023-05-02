Avustralya elektronik sigarayı yasaklıyor

Avustralya ‘yeni nesil nikotin bağımlılığı’ olarak nitelediği elektronik sigarayı yasaklıyor.

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BBC’nin haberine göre elektronik sigaralar için asgari kalite standartları getirilecek ve bu ürünler sadece eczanelerde satılabilecek.

Nikotin içeren elektronik sigaralar Avustralya’da reçeteyle alınabiliyor. Ancak yasal mevzuatın yetersiz olduğu belirtiliyor. Ayrıca ülkede büyük bir elektronik sigara karaborsası var.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, bu ürünlerin ‘yeni nesil bir nikotin bağımlılığı yaratığını’ söylüyor.

Buhar akciğerlere çekiliyor

E-sigara olarak da bilinen elektronik sigaralarda, içinde nikotin, çeşitli aroma ve katkı maddeleri olan bir sıvı, ısıtılarak solunabilecek bir buhar haline getiriliyor. Bu buhar, nefesle çekilerek akciğerlere ulaşıyor.

Ancak Avustralya’da elektronik sigaraların özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşması kaygı uyandırıyor. Araştırmalar, ülkede 14-17 yaş grubundaki insanlardan altıda birinin elektronik sigara kullandığına işaret ediyor. 18-24 yaş grubunda ise her dört kişiden biri elektronik sigara kullanıyor.

Bakan Butler, bu sigaralarla ilgili yeni düzenlemeleri açıklarken “Büyük sigara şirketleri tıpkı sigarada yaptıkları gibi, ışıltılı paketleri ve tatlı aromalarla yeni bir nikotin bir bağımlılığı yarattı. Bizi kandırdılar” dedi.

Zararı bilinmiyor

Elektronik sigaralar, tütün içermediği için normal sigaralara göre daha güvenli kabul ediliyor. Hatta İngiltere’de devlet, sigarayı bırakmak isteyenlere bunları ücretsiz veriyor. Fakat uzmanlar, elektronik sigaraların risksiz olmadığına dikkat çekiyor. Çoğu, kimyasallar içeren bu sigaraların uzun vadeli etkileri bilinmiyor.

Avustralya hükümeti, bu sigaraların kamu sağlığı için tehdit oluşturduğunu; özelliklede de daha önce sigara içmemiş gençlerin risk altında olduğunu söylüyor.

Liselerde bir numaralı sorun

Sağlık bakanı Butler, özellikle çocukları hedef alan bu ürünlerin dükkanlarda şeker ve çikolatalarla yan yana satıldığını söyleyerek ‘Elektronik sigara kullanımının liselerde bir numaralı ‘davranış sorunu’ haline geldiğine‘ dikkat çekiyor.

Tayland ve Singapur da yasaklamıştı

Avustralya dünyada sigarayla ilgili en katı kuralların uygulandığı ülkelerden biri. Yeni düzenlemeler tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasını, reçeteyle satılanlar dışındaki elektronik sigaraların ithalatının durdurulmasını öngörüyor. Yasağın yürürlüğe giriş takvimi ileride açıklanacak.