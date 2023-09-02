Kerkük’te gerilim tırmandı: Sokağa çıkma yasağı

Irak’ın Kerkük kentinde gerilim tırmanınca kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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AA’nın haberine göre Kerkük polisi, kentte düzenlenen protestolardan dolayı şehir sakinlerine evlerine dönmesi çağrısı yaparak, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Kerkük’te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapatmıştı.

Protestocular, 2017’ye kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istiyor.

Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014’te radikal İslamcı örgüt IŞİD’İn ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük’te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve üç yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY’nin 25 Eylül 2017’de düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017’de Kerkük’e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatıyla boşaltılarak KDP’ye devredilme hazırlıklarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos’tan beri devam ediyor.