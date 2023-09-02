Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyelerinin barışçıl eylemine disiplin soruşturması

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, öğle tatillerinde Güney Kampüs meydanında rektörlük binası önünde düzenlenen 15 dakikalık sessiz protesto eylemine katılan öğretim üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Şu ana kadar 13 akademisyen hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında gerekçe olarak eylemlerin ‘kanuna aykırı’ ve ‘üniversite işleyişini bozucu nitelikte’ olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

Akademisyenler, 4 Ocak 2021 tarihinden bu yana her mesai günü 12:15-12:30 arasında kampüs meydanında toplanıyorlar. Cüppelerini giymiş şekilde rektörlüğe sırtlarını dönen öğretim üyeleri, ‘akademik nöbet’ adı verilen ayakta durma eylemini düzenliyorlar.

Öğretim üyeleri, her iş günü tekrarlanan ve sayısı 650’yi geçmiş olan eylemlerin soruşturmada iddia edildiği gibi ‘üniversite işleyişini bozucu nitelikte’ olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyorlar.

On beş dakikalık kısa protestolar nedeniyle bugüne kadar kampüs içerisinde herhangi bir etkinliğin aksamadığını söyleyen öğretim üyeleri, eylemlerin güvenlik müdahalesini gerektiren, öğrencileri, diğer kampüs sakinlerini veya ziyaretçileri etkileyen herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını vurguluyorlar.

Rektörlüğe göre eylemler ‘kanunsuz’

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi disiplin soruşturmasındaki ‘kanunsuzluk’ iddialarına dayanak olaraksa rektörlüğün 1 Haziran 2023 ve 7 Temmuz 2023 tarihli yazılarını gösterdi.

Bu yazılarda gerçekleştirilen nöbetlerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun “Yasak Yerler” başlığını taşıyan 22’nci maddesi uyarınca kanuna aykırı olduğu belirtilmişti.

Ayrıca rektörlük bu sessiz protestoların üniversite tercih etme aşamasındaki öğrenci adaylarının ‘tereddüde düşmelerine’ neden olduğunu iddia etmiş ve eylemlere devam eden öğretim üyeleri hakkında adli, cezai ve idari işlemlerin başlatılacağını bildirmişti. Bu yazıyla Naci İnci yönetimi, üniversite işleyişiyle ilgili eleştirilerini barışçıl şekilde ifade eden öğretim üyelerini cezai yaptırımlarla tehdit etmişti.

Nöbet devam ediyor

Disiplin soruşturmaları sürerken Güney Meydan’da düzenlenen akademik nöbet devam ediyor. Yaz dönemi olmasına rağmen akademisyenler cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını dönüyorlar.

Akademisyenler, öğle tatillerinde gerçekleştirdikleri, üniversitenin işleyişini bozmayan ve şiddet içermeyen bu barışçıl duruşun Anayasanın güvence altına aldığı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.