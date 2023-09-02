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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın grup maçları fikstürü belli oldu.

Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda yer alan Galatasaray, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka’nın Kopenhag takımını ağırlayacak.


A Grubu’nun maç fikstürü şöyle:

*20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

*3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

*24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

*8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

*29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

*12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

İlk hafta Fenerbahçe evinde, Beşiktaş deplasmanda

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, H Grubu’ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka’nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.

D Grubu’nda yer alan Beşiktaş’sa aynı tarihte Belçika’nın Club Brugge takımına konuk olacak.

İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:

*21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş

*5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano

*26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş

*9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt

*30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge

*14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

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