Avrupa’daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın grup maçları fikstürü belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda yer alan Galatasaray, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka’nın Kopenhag takımını ağırlayacak.
A Grubu’nun maç fikstürü şöyle:
*20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag
*3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray
*24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih
*8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray
*29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United
*12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray
İlk hafta Fenerbahçe evinde, Beşiktaş deplasmanda
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, H Grubu’ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka’nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.
D Grubu’nda yer alan Beşiktaş’sa aynı tarihte Belçika’nın Club Brugge takımına konuk olacak.
İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:
*21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş
*5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano
*26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş
*9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt
*30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge
*14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.