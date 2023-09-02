İYİ Partili Poyraz, ‘yargıda yapılanma’ dosyasını açacak

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve hukukçu Uğur Poyraz, bir süredir üzerinde çalıştığı ‘yargıdaki yapılanma’ dosyasını kamuoyuyla paylaşacak.

Fotoğraf: İYİ Parti

İYİ Parti’nin Antalya milletvekili Uğur Poyraz, üzerinde uzun süredir çalıştığı yargıya ilişkin dosyayı kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Seçim öncesi adı adalet bakanlığı için geçen Poyraz, yargıda yapılanma olduğuna dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacak.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Poyraz, “Adli Yılın başlangıcıyla birlikte “’Bağımsız ve Tarafsız’ Türk Yargı’sını lekeleyenlerin ve siyasetin emrine sunanların; kişisel kariyer hedefleri ve bugün sahip oldukları makamlarını, o makamlara nasıl geldiklerini Aziz Milletimiz ile paylaşarak eş zamanlı olarak da gerekli başvuruları yaparak adil bir yargılama ile hesap vermelerini sağlayarak adalet teşkilatımızı bunlardan arındıracağız” ifadelerini kullandı.

Adli Yılın başlangıcıyla birlikte “Bağımsız ve Tarafsız” Türk #Yargı’sını lekeleyenlerin ve siyasetin emrine sunanların; kişisel kariyer hedefleri ve bugün sahip oldukları makamlarını, o makamlara nasıl geldiklerini Aziz Milletimiz ile paylaşarak eş zamanlı olarak da gerekli… — UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) September 2, 2023

Poyraz paylaşımında yapının siyasilere bağlandığına dair işaretler olduğunu da belirtti. Poyraz açıklamayla birlikte suç duyurusunda bulunacaklarının da altını çizdi.