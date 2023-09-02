CHP Ankara’ya iki aday adayı: Birini parti örgütü, diğerini genel merkez istiyor

DİKEN ÖZEL

Kurultay sürecinde ilçe kongrelerini tamamlamak üzere olan CHP’de Ankara il başkanlığı için iki isim öne çıkıyor. Öne çıkan isimlerden Sercan Çığgın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini yürütüyor. Bir diğer isim Ümit Erol geçmişte CHP parti okulunda çalışmış ve 11 yıl önce il yönetim kurulunda yer almış.

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28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ ve ‘yenilenme’ tartışmalarıyla birlikte kurultay süreci işlemeye devam ediyor. Türkiye’nin birçok noktasında ilçe kongrelerini tamamlayan ve il yönetimlerini seçecek olan il delegelerini belirleyen CHP’de il başkanlıkları için olası adaylar da netleşiyor. CHP açısından önemli kentlerden biri olan Ankara’da da iki isim öne çıkıyor.

İsimlerden ilki olan Sercan Çığgın, dört yılı aşkın süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevinde bulunuyor. Çığgın siyasete CHP Çankaya ilçe gençlik kollarında başlayan, Ankara il gençlik kolları başkanlığı yapan bir isim olarak biliniyor. Çığgın ayrıca Ankara’da dört dönem üst üste anahtar listeleri delerek yönetime giren ve il başkan yardımcılığı görevini yapan bir isim. Çığgın’ın 2019 seçimleri öncesi yapılan belediye meclis üyelikleri ön seçiminde birinci olduğu biliniyor. Çığgın’ı destekleyenler arasında CHP parti örgütü, Meclis grubu ve parti meclisinin çoğunluğu bulunuyor. Çığgın, yaptığı ziyaretlerde yerel seçimlerde CHP’nin Ankara’da çok daha fazla belediye kazanması için çalışma yürüteceğini dile getiriyor.

Çığgın’a rakip olabileceği belirtilen isim olarak Ümit Erol öne çıkıyor. CHP Ankara il yönetimi açısından önemli isimlerden biri olan Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen’in sıcak bakmadığı belirtilen Erol, 11 yıl önce Ankara il yönetim kurulunu üyeliği görevinde bulundu. Erol ardından CHP’nin parti okulunda görev alırken, bu sürede İzmir’e yerleşti. CHP’nin genel merkez yönetiminin istediği aday olan Erol’a ilişkin dikkat çeken ayrıntı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etmiş ve disiplin sürecinden geçmiş olması.

Erol, 2016 yılının son günlerinde Facebook hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan terör saldırıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı Binali Yıldırım, HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte Kılıçdaroğlu’nun da istifa etmesi gerektiğini belirtmişti. Bunun üzerine hakkında başlatılan disiplin sürecinde kınama cezası alan Erol’a verilen ceza partililerce az bulunarak kesin çıkarma talep edilmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.

İki aday dışında Taşdelen’in özellikle Erol’un yerine iki aday daha önerdiği, ancak bu aşamada kabul görmediği belirtiliyor.