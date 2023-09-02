Gökyüzünde görülen ‘parlak ışık’ geceyi aydınlattı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı şehirlerde gökyüzünde görülen parlak ışık, “Meteor düştü” yorumlarına neden oldu.

Görsel: Twitter

Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman Bingöl, Erzurum ve Tunceli’nin aralarında olduğu bazı şehirlerde akşam saatlerinde gökyüzünde parlak ışık görüldü.

Kimi vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen ayrıca araç kamerasına da yansıyan ışıkla ilgili videolar, sosyal medyada paylaşıldı.

Diyarbakır’da, düşen ve geniş bir alanda görülen meteor bir düğün sırasında böyle görüntülendi. pic.twitter.com/eeGcTUHUPo — Sertaç Kayar (@Sertac_Kayar) September 2, 2023

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki parlak ışığın gök taşı olabileceği yorumları yapıldı.

Konuya dair uzmanlardan henüz bir yorum gelmedi.