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Yaramazlara biraz batar!

Gökyüzünde görülen ‘parlak ışık’ geceyi aydınlattı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı şehirlerde gökyüzünde görülen parlak ışık, “Meteor düştü” yorumlarına neden oldu.

Görsel: Twitter

Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman Bingöl, Erzurum ve Tunceli’nin aralarında olduğu bazı şehirlerde akşam saatlerinde gökyüzünde parlak ışık görüldü.


Kimi vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen ayrıca araç kamerasına da yansıyan ışıkla ilgili videolar, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki parlak ışığın gök taşı olabileceği yorumları yapıldı.

Konuya dair uzmanlardan henüz bir yorum gelmedi.

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