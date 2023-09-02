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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu ‘bedava ev’ sözünü tutmamakla suçladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na depremzedelere verdiği ‘bedava ev’ sözü üzerinden yüklendi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.


Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*(ılıçdaroğlu’na) Seçim döneminde depremzedelere ‘bedava ev’ sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay’la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu.

*Hatay’da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor.

*Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay’ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

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