Akşam Postası / 19 Kasım 2023

Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame

Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Şile’de fırtına ve su baskını: Okullar yarın tatil edildi

İstanbul’un Şile ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Uluslararası uyuşturucu karteli İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol’un mavi bültenle aradığı uluslararası uyuşturucu karteli Christijan Palic’in İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yakalandığını duyurdu.

DSÖ: Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin artık hizmet veremediğini duyurdu. Hastanedeki sağlık çalışanları hastaların tahliyesi için destek talep etti.

Dünya tuvalet gününde aynı tartışma: Yıkayarak mı, silerek mi temizlenmeli?

Bugün dünya tuvalet günü ve aynı tartışma yine gündeme geldi. Kimisi tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra temizliğin yıkayarak yapılmasını gerektiğini, kimiyse silmenin yeterli olduğu görüşünde.

1926 tarihli İskoç viskisi rekor fiyata satıldı

Nadir bulunan İskoç viskisi 2,1 milyon sterline (77 milyon 436 bin lira) alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı içki rekorunu kırdı.

Napolyon Bonapart’ın ünlü şapkası satılıyor

Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’ın 600 bin ila 800 bin avro (25 milyon lira) değer biçilen ünlü şapkası Paris’te açık artırmaya çıkarılacak.

İstanbul’da mevsimin ilk karı

İstanbul’da sabah saatlerinde yılın ilk karı yağdı.