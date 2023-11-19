Şile’de fırtına ve su baskını: Okullar yarın tatil edildi

İstanbul’un Şile ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

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Şile’de şiddetli yağışın etkisiyle dere taştı ve birçok iş yerini su bastı, fırtınada ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Valilik okulların tatil edildiğini duyurdu: “İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile’de 20 Kasım Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş, ilçede kamuda hamile, engelli ya da kronik hastalığı olarak çalışan kamu personeli idari izinli sayılacaktır.”