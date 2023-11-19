‘Big Little Lies’ dizisinin üçüncü sezonu için hazırlıklar başlamış

Nicole Kidman, ‘Big Little Lies’ dizisinin üçüncü sezonu üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Big Little Lies

HBO imzalı suç ve drama dizisi 2019’da yayınlanan ikinci sezonuyla final yapmıştı. Bu süre zarfında, dizinin geri dönebileceği zaman zaman gündeme gelmiş, ancak 2022’de başrol oyuncularından Zoë Kravitz, yönetmen Jean-Marc Vallée’nin ölümü nedeniyle dizeye devam edilmeyeceğini belirtmişti.

Şimdi ise dizinin bir diğer başrol oyuncusu ve yürütücü yapımcısı Nicole Kidman, yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Deadline‘ın haberine göre Kidman, ‘Big Little Lies’ı çok sevdiğini belirterek “Size üçüncüsünü getireceğiz, bilginiz olsun” dedi.

Dizi hakkında

Oyuncu kadrosunda Nicole Kidman ve Zoë Kravitz’in yanısıra Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern ve Adam Scoot gibi isimlerin bulunduğu dizi, Kaliforniya’da bir sahil kasabasında yaşayan bir grup ailenin karmaşık ilişkilerini ve bir cinayetle değişen hayatlarını konu alıyor.