İstanbul’da mevsimin ilk karı

İstanbul’da sabah saatlerinde yılın ilk karı yağdı.

Fotoğraflar: AA

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarından sonra dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, bu sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından yurdun bazı bölgelerinde mevsimin ilk kar yağışı görülmeye başladı.

Bolu Dağın’da da kar

Çok sık kullanılan 900 rakımlı Bolu Dağı geçişinde de kar devam ediyor.

Özellikle Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde kar kalınlığı beş santimetreye ulaştı, görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri de güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı

Kocaeli’nde de ilk kar

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen önemli turizm bölgelerinden Kartepe’de de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı 8 dereceye düştü.

Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.