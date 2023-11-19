Dünya tuvalet gününde aynı tartışma: Yıkayarak mı silerek mi temizlenmeli?

Bugün dünya tuvalet günü ve aynı tartışma yine gündemde. Kimi tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra temizliğin yıkayarak yapılmasını gerektiği, kimi silmenin yeterli olduğu görüşünde.

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Birlemiş Milletler (BM) 2013’te 19 Kasım’ı Dünya Tuvalet Günü ilan etti. Amaç herkesin temiz tuvalete erişimi.

Tuvalet alışkanlıkları bölgeden bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Araştırmalara göre İslami öğreti temizlik için su kullanımını tavsiye ettiğinden, çoğunluğu Müslüman ülkelerde hala suyla temizlik tercih ediliyor. Hindistan ve Çin’de de suyla temizliği tercih edenler var.

ABD, Almanya ve Britanya’daysa tuvalet kağıdı kullananlar çoğunlukta.

Natural Resources Defence Council’in araştırmasına göre dünyada en çok kişi başı tuvalet kağıdı tüketen ülkelerin başında, 141 ruloyla ABD geliyor. ABD’yi 134 ruloyla Almanya ve 127 ruloyla Britanya takip ediyor.

BBC aynı soruyu yine gündeme getirdi. Türkiye’de çoğunluk yıkanarak temizlenmesi görüşünde.

Onlardan bazıları: