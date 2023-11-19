1926 tarihli İskoç viskisi rekor fiyata satıldı

Nadir bulunan İskoç viskisi 2,1 milyon sterline (77 milyon 436 bin lira) alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı içki rekorunu kırdı.

Fotoğraf: Sotheby’s

BBC‘nin haberine göre Macallan 1926 single malt, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nde tahmini fiyatının iki katından fazlasına satıldı.

Müzayede evinin viski sorumlusu Jonny Fowle, satıştan önce ‘küçük bir damla’ tatmasına izin verildiğini söyledi.

Fowle, “Çok zengin, beklediğiniz gibi çok fazla kuru meyve, çok fazla baharat, çok fazla odun tadı var” dedi.

Koyu meşe fıçılarda 60 yıl olgunlaştırılan Macallan 1926 single malt, 1986’da şişelenmişti. Sadece 40 adet…

Şişelerden biri, 2019’da 1,5 milyon sterline satılmıştı. Bu o zamana kadar satılan en pahalı içkiydi.

İki müzayedede de şişeleri kimin satın aldığı açıklanmadı.