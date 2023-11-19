Uluslararası uyuşturucu karteli İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol’un mavi bültenle aradığı uluslararası uyuşturucu karteli Christijan Palic’in İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Kartel-3 operasyonunu X hesabından paylaşan Yerlikaya şunları yazdı:

“Zehir taciri kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.

Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından ‘Batı Balkan Kanadının’ yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol’un mavi bülteniyle aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, Kartel-3 operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı.”