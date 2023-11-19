DSÖ: Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin artık hizmet veremediğini duyurdu. Hastanedeki sağlık çalışanları hastaların tahliyesi için destek talep etti.

Fotoğraf: DSÖ

Ghebreyesus X hesabından şunu paylaştı:

“Heyet, hastanenin artık hizmet veremediğini gördü. Su, yiyecek ve yakıt yok, tıbbi malzemeler tükendi.

Bu içler acısı durum ve aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda hastanın durumu göz önüne alındığında sağlık çalışanları, artık orada hayat kurtarıcı bakım alamayacak hastaların tahliyesi için destek talebinde bulundu.

Acil bir tahliye planı geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu planın tam olarak kolaylaştırılmasını talep ediyoruz.

Sağlığın ve sivillerin korunması için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Mevcut durum dayanılmaz ve haklı gösterilemez.

Ateşkes. Şimdi.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.