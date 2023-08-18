Akşam Postası / 18 Ağustos 2023

Twitter’da ‘engelleme’ özelliği kalkıyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, doğrudan mesajlaşma (DM) haricinde engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurdu.

Türkiye ‘sezonluk UEFA ülke puanı’ klasmanında Polonya’yla birlikte zirvede

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’la katılan Türkiye, 3’üncü eleme turunun ardından Polonya’yla birlikte en fazla ülke puanı toplayan ülke oldu.

SpaceX haberlerinden dolayı Bitcoin’de sert düşüş

Yılbaşından bu yana yükseliş eğiliminde olan kripto para birimi Bitcoin, dün Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in elinde bulundurduğu Bitcoin’leri sattığına ilişkin haberler nedeniyle sert düştü.

Musk duyurdu: Zuckerberg, dövüş şartlarını kabul etmedi

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’in kafes dövüşü şartlarını kabul etmediğini açıkladı.

MB anketi: Dolar/TL 29’u, faiz yüzde 19’u aşıyor

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 59,46. Ankete göre faiz beklentisi yüzde 19,19’ken; yıl sonu dolar/TL beklentisi de 29,82 oldu.

Mehmet Şimşek, İBB’nin ‘dış kredisi’ni onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşımı için istenen dış kredinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’çe onaylandığını duyurdu.

İYİ Partili vekil, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ‘yasadışı geçişlere dikkat çekmek için’ Türkiye-İran sınırını yürüyerek ‘kaçak’ geçti.