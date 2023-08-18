İYİ Partili vekil, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ‘yasadışı geçişlere dikkat çekmek için’ Türkiye-İran sınırını yürüyerek ‘kaçak’ geçti.

Fotoğraf: Twitter

Türkoğlu ve ekibi ‘kaçak geçişleri yerinde tespit için’ 9 Ağustos günü Van’a gitti. Beş gün Başkale, Özalp, Saray ve Çaldıran’da sınır hattını dolaşan Türkoğlu, Yukarı Tulgalı köyündeki sınır noktasından sınırı geçti.

Milletvekili, geçiş esnasında hiçbir şekilde sorgulanmadığını veya ‘Dur’ denmediğini kaydetti.

İsmail Saymaz’a konuşan Türkoğlu, şunları dedi: “Duvar belli yerlerde bitiyor. Kimi yerde yok, kimi yerde inşaat sürüyor. Bazı yerlerde ise duvarın üzerinden geçilebiliyor. Tel örgüler gevşemiş. Duvarın olmadığı iki noktadan geçtim. Engelle karşılaşmadım. Sorun çıkmasın diye ilerlemedim ama 100 metre kadar içeriye girdim.”