Türkiye ‘sezonluk UEFA ülke puanı’ klasmanında Polonya’yla birlikte zirvede

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’la katılan Türkiye, 3’üncü eleme turunun ardından Polonya’yla birlikte en fazla ülke puanı toplayan ülke oldu.

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Türk ekipleri, 2’nci eleme turundan itibaren boy gösterdikleri Avrupa macerasında fire vermeden yoluna devam ederek play-off turuna yükseldi.

Toplamda oynadığı 16 maçın 13’ünü kazanan Türk temsilcileri, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçlarla Türk ekipleri toplamda 14 puana ulaştı ve bunun ülke puanına yansıması 3,5 puan oldu.

Türkiye haricinde bu puana ulaşan diğer ülke, 18 maç sonunda Polonya oldu. İki ülke, sezonluk ülke puanı klasmanında an itibarıyla zirveyi paylaştı.

Ülke puanı genel klasmanında sezona 13’üncü sırada başlayan ve geçen hafta 10’uncu sıraya yerleşen Türkiye, 3’üncü eleme turu maçları sonunda sıralamadaki yerini korudu.