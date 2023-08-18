Marmaris’te referandum: Halk afet toplanma alanına sahip çıktı

Muğla Marmaris’te CHP’li belediye afet toplanma alanını yap-işlet-devret modeliyle 29 yıllığına ‘ranta’ açacağı projeye tepkiler gelince referandum yaptı. Halkın yüzde 76’sı projeye “Hayır” dedi.

Marmaris Belediye başkanı 26 Temmuz 2023’te, söz konusu alanı yap-işlet-devret yöntemiyle 29 yıllığına kiralayacaklarını duyurmuştu. Marmaris halkı, bu duyurunun yapıldığı tanıtım toplantısının kendilerine haber verilmemesine tepki göstermişti: “Hepimize ait alanları neden ticarileştiriyorsunuz? Giderayak yapacağınızı duyurduğunuz, kentin ihtiyaçlarının uzağındaki bu projeleri halkla ne zaman konuştunuz, görüşünü aldınız?”

Söz konusu proje planına göre İçmeler’de dükkan, yeraltı otoparkı, pazar yeri, çok amaçlı salon yapılacak. Proje için seçilen yerse ‘İçmeler’de kalan son meydan’ ve afet toplanma alanı.

Referandum öncesi yerel halk 2 bine yakın ıslak imza toplamış ve itiraz etmişti. Bu itirazdan sonra belediye referandum kararı aldı. 16 ve 17 Ağustos’ta yapılan referandumun sonuçları şöyle:

Seçmen sayısı: 4 bin 833

Hayır oyu kullananların sayısı: 1.154

Evet oyu kullananların sayısı: 341

Geçersiz oyu kullananların sayısı: 7