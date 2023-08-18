Musk duyurdu: Zuckerberg, dövüş şartlarını kabul etmedi

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’in kafes dövüşü şartlarını kabul etmediğini açıkladı.

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Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Zuckerberg, 13 Ağustos’ta Twitter’a rakip olarak açtığı Threads platformu üzerinden paylaştığı mesajda, “Sanırım hepimiz Elon’un ciddi olmadığı konusunda hemfikiriz ve artık yolumuza devam etme zamanı” demişti.

Musk ise Meta CEO’sunun açıklamalarına Twitter’dan “Zuck bir tavuk” diye yanıt vermişti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Musk, Zuckerberg ile İtalya’da ‘Antik Roma’ temasıyla gerçekleştirilmesi gündeme gelen kafes dövüşü konusunda açıklama yaptı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun kafes dövüşüyle ilgili 11 Ağustos’ta Twitter’dan paylaştığı gönderiye cevap veren Musk, Sangiuliano’ya ‘nezaketi ve böyle bir kültürel eğlence organizasyonunu planlama isteği’ için teşekkür etti.

Musk, “Antik Roma tarihini tanıtırken aynı zamanda Amerikan gazileri ve İtalya’daki çocuk hastaneleri için de para toplamak istedik. Zuckerberg bu yaklaşımla ilgilenmediği için teklifi reddetti” dedi.

Musk ayrıca, “Zuckerberg yalnızca etkinliği UFC düzenlerse dövüşmek istiyor. Ben her türlü dövüşmeye hazırım” dedi.