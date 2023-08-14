Elon Musk, Mark Zuckerberg’e ‘tavuk’ dedi

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg’e ‘tavuk’ dedi.

Mark Zuckerberg ve Elon Musk. Fotoğraf: AA

Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Musk üç gün önce dövüşün Zuckerberg ve kendisine bağlı kurumlar tarafından organize edileceğini dile getirmişti. Açıklamaya göre dövüş Meta ve yeni ismiyle ‘X’te yayınlanacak. Musk, dövüşün İtalya’da efsanevi bir mekanda olacağını belirterek konuyla ilgili İtalya başbakanıyla görüştüğünü de söyledi.

Zuckerberg’se buna yanıt olarak Musk’ın kendisine meydan okuduğundan beri dövüşmeye hazır olduğunu söylerken tarih konusunda anlaşıldığında bunu kendisinden duyulacağını ama bu vakte kadar Musk’ın dediği hiçbir şeyin ikisinin ortak kararı olmayacağını söyledi.

Dün, Zuckerberg’den yeni bir açıklama geldi. Zuckerberg, Musk’ın ‘ciddi olmadığını’ ve sürekli bahane bulduğunu söyledi.

Musk da bunun üzerine Zuckerberg’e ‘tavuk’ dedi. Tavuk, İngilizcede ‘korkak’ ve ‘ödlek’ anlamında kullanılıyor.

Zuck is a chicken — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

Musk, daha önce de Zuckerberg’e ‘gavat’ demişti.