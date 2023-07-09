Elon Musk’tan Zuckerberg’e hakaret

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e ‘gavat’ dedi.

Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Dün ABD merkezli bir fast food zincirinin Threads hesabı üzerinden Zuckerberg etiketlenerek “Sadece onu kıskandırmak için uzaya gitmelisin” diye yazıldı. Zuckerberg de kahkaha emojisiyle yanıt verdi.

Bir kullanıcının söz konusu diyaloğu Twitter’dan paylaşması üzerine Elon Musk, “Zuck bir gavat” diye yazdı.

Zuck is a cuck — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2023

Twitter’ın, Threads nedeniyle Meta’ya yasal işlem başlatma uyarısında bulunduğu bildirilmişti.