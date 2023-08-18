Twitter’da ‘engelleme’ özelliği kalkıyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, doğrudan mesajlaşma (DM) haricinde engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurdu.

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Kişisel hesabından açıklama yapan Musk, “Engelleme özelliği DM haricinde kaldırılacak. Bu özelliğin hiçbir anlamı yok” dedi.

It makes no sense — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Elon Musk, sessize alma özelliğininse duracağını açıkladı.

You will still be able to mute accounts and block users for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Normalde, sessize aldığınız bir hesabın paylaşımlarını istemediğiniz sürece görmüyorsunuz ancak bu hesaplar sizin paylaşımlarınızı görebilir veya altına yorum yapabilir. Bir hesabı engellediğinizdeyse o hesabın paylaşımlarını göremediğiniz gibi o hesabın sahibi sizin paylaşımlarınızı göremez, paylaşımlarınızın altına yorum yapamaz.

Özellikle trolleri engellemek, trol saldırılarını ciddi ölçüde azaltıyor.