SpaceX haberlerinden dolayı Bitcoin’de sert düşüş

Yılbaşından bu yana yükseliş eğiliminde olan kripto para birimi Bitcoin, dün Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in elinde bulundurduğu Bitcoin’leri sattığına ilişkin haberler nedeniyle sert düştü.

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En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı, son iki günde yaklaşık yüzde 13,1 değer kaybetti.

The Wall Street Journal’ın, SpaceX’in elinde bulunan Bitcoin’leri sattığı haberini yayınlamasıyla Bitcoin fiyatı yüzde 13’ten fazla gerileyerek 25 bin 166 dolara inmesinin ardından 26 bin 500 dolarda dengelendi.

Bitcoin’in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olarak bilinen Ethereum’un da son 2 günlük değer kaybı yaklaşık yüzde 14’e ulaştı.