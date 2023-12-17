Akşam Postası / 17 Aralık 2023

Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank’ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

Meteoroloji’den dört ile yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Karadeniz’deki dört ili sarı kodla uyardı.

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaşıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 47,45’e yükseldi.

DEM Parti’den muhalefete yerel seçimlerde ‘açık kapı’

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçimler için ‘müzakere’ ve ‘ortak mücadele’ vurgusu yaptı.

Futbol federasyonu, eski hakem Ali Palabıyık’a dava açacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık’a maddi ve manevi tazminat davası açacak.

Fahrettin Koca ‘para işareti’yle ilgili ‘yarım’ özür diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların yurt dışına göçmesini ‘para işareti’yle açıklamasının özür gerektirmediğini ancak kırdığı meslektaşlarından özür dilediğini söyledi.

Britanya’nın Ekvador’daki fahri konsolosu kaçırıldı

Britanya’nın Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong, Ekvador’daki çiftliğinde silahlı kişilerce kaçırıldı.

Yerlikaya: Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 238 bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 238 bin 55 Suriyelinin vatandaşlık aldığını açıkladı.

Fazıl Say, Cem Adrian’ı nasıl keşfettiğini anlattı

Piyanist Fazıl Say, şarkıcı Cem Adrian’ı Beyoğlu’nda tarot falı bakarak geçimini sağladığı yıllarda keşfettiğini söyledi.

Kayıp İngiliz çocuk altı yıl sonra ailesiyle buluşturuldu

Altı yıl önce İspanya’da anne ve büyükbabasıyla tatildeyken kaybolan 17 yaşındaki Alex Batty ailesiyle buluşturuldu.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde üst tur kuraları yarın çekilecek. Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın rakibi yarın belli olacak.