Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank’ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.
Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4’den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1’e getirdi.
Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2’ye getirdi ve karar setine gidildi.
Beşinci ve son seti Boskovic’in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.