Yerlikaya: Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 238 bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 238 bin 55 Suriyelinin vatandaşlık aldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya Meclis’te hükümet adına milletvekillerinin sorularını yanıtladı. ANKA’nın haberine göre Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısına ilişkin şunları dedi:

“2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422’si reşit 100 bin 633’ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987’dir.“

Yerlikaya ayrıca ülkede 4 milyon 613 bin 984 ‘düzenli göçmenin’ bulunduğunu kaydetti.

Eski içişleri bakanı Süleyman Soylu, Mayıs 2022’de vatandaşlık alan Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söylemişti.