DEM Parti’den muhalefete yerel seçimlerde ‘açık kapı’

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçimler için ‘müzakere’ ve ‘ortak mücadele’ vurgusu yaptı.

Fotoğraf: ANKA

Partilerin 31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlere yönelik çalışmaları sürüyor.

DEM Parti, 15-16 Aralık’ta düzenlediği parti meclisi toplantısının sonuç bildirgesini yayınladı. Bildirgede ‘müzakere’ vurgulandı.

Bildirgede partinin amaçlarından birisinin kayyum atanan belediyeleri geri kazanmak olduğu belirtilirken Türkiye’nin batısı için ‘ortak mücadele’ öne çıkartıldı.

Parti meclisi bildirgesinden öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye’nin sorunları ancak müzakere yöntemleriyle çözülür. Bu nedenle siyasi partiler arasında diyalog ve müzakerelere kıymet biçiyoruz. Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız.

*İzleyeceğimiz stratejiyle 2024 yılı yerel seçimlerinde kayyım atanan belediyelerimizi, yeniden halk iradesiyle yönetmek üzere geri alacağız. Bunun yanı sıra daha önce yönetiminde bulunmadığımız birçok il, ilçe, belde belediyesinin seçimlerini kazanacak ve halkı yolsuzluktan, rant şebekelerinden ve kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız. Bu hedefimize ulaşmak için parti adımızla çeşitli iş birlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz.

*Türkiye’nin batısında ise kenti var eden, yaşatan sosyal ve siyasal dinamikleri geniş ölçekte kapsayan tüm kurum, kuruluş, işçi, emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inanç örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlar, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, ortak mücadeleyi örecek Kent Uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz.