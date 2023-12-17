Kayıp İngiliz çocuk altı yıl sonra ailesiyle buluşturuldu

Altı yıl önce İspanya’da anne ve büyükbabasıyla tatildeyken kaybolan 17 yaşındaki Alex Batty ailesiyle buluşturuldu.

Alex Batty. Fotoğraf: Manchester Polisi

BBC’nin aktardığına göre Batty, Manchester’daki ailesine ulaştırıldı.

Manchester polisi henüz tam olarak Batty’nin kayboluşu ile ilgili ayrıntıları netleştirmiş değil. Ayrıca daha Batty’nin ifadesi alınmadı.

Manchester polisi, Batty ile yapılacak görüşme sonrasında bir ceza soruşturmasına başlanıp başlanmayacağına karar verileceğini aktardı.

Ne olmuştu?

Altı yıl önce İspanya’da anne ve büyükbabasıyla tatildeyken kaybolan 17 yaşındaki Alex Batty, Fransa’nın güneyinde çarşamba sabahı yağmur altında yürürken bir kurye tarafından ‘bitkin halde’ bulunmuştu.

Adını internete yazıp arandığını gören kurye Alex’i karakola götürdü: “Dört gündür yürüdüğünü, dağlarda bir yerden yola çıktığını söyledi ama neresi olduğunu söylemedi.”

Kuryenin telefonunu ve Facebook hesabını kullanan Alex, Britanya’daki büyükannesi Susan Caruana’ya eve dönmek istediğini belirten bir mesaj attı: “Merhaba büyükanne, benim Alex. Fransa Toulouse’dayım. Umarım bu mesajı alırsın. Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum.”

Caruana The Sun gazetesine verdiği demeçte Alex’le irtibat halinde olduğunu söyledi: “Onunla konuştum durumu iyi, çok mutluyum.”

Anne ve büyükbaba aranıyor

Susan Caruana, 2018 yılında BBC’ye yaptığı açıklamada, Alex’in annesi Melanie Batty ve büyükbabası David Batty tarafından Fas’taki ‘ruhani bir topluluğa’ emanet edildiğini söylemişti.

Caruana’ya göre ailesi, okula gitmesini istemediği Alex için alternatif bir yaşam tarzı arayışındaydı.

Anne ve büyükbaba çocuğun kaybolmasıyla bağlantılı olarak aranıyor.