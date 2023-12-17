Futbol federasyonu, eski hakem Ali Palabıyık’a dava açacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık’a maddi ve manevi tazminat davası açacak.

Ali Palabıyık. Fotoğraf: AA

Ankaragücü’nün tutuklanan eski başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmasından sonra futbol camiasında alevlenen tartışmalar devam ediyor.

Yakın zamanda hakemliği bırakan Palabıyık, dün Habertürk’e hakem atamalarıyla ilgili konuşmuştu. Palabıyık, federasyon başkanının hakem atamalarına bu kadar müdahil olduğu bir dönemi görmediğini kaydetmişti: “TFF’de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF’ye götürür. TFF’nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF’de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım. Hakem atamalarında son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi’dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi’nin masasına koyulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar.”

TFF’yse Palabıyık’a dava açmaya hazırlanıyor.

Sabah’tan Murat Özbostan’a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Palabıyık’a maddi-manevi tazminat davası açılacağını dile getirdi: “Hukukçularımız gerekli çalışmayı yaptı… İddiaların hepsi yalan. Hakem müessesemizi rencide eden bir kişiye en ağır maddi-manevi davayı açacağız. Genel olarak da hakemlerimiz bu açıklamalardan çok rahatsız olmuştur.”