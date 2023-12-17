Fahrettin Koca’dan ‘para işareti’yle ilgili ‘yarım’ özür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların yurt dışına göçmesini ‘para işareti’yle açıklamasının özür dilenecek bir durum olmadığını ancak kırdığı meslektaşlarından özür dilediğini söyledi.

Fahrettin Koca.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde 9 Kasım günü, doktorların yurt dışına göç etmesine değinen Fahrettin Koca, yurt dışına giden doktorların Almanya gibi ‘gelişmiş’ ülkelere değil Katar, Kuveyt, Dubai gibi yerlere gittiğini dile getirmişti. Koca, bunun nedeninin kendilerinin olmadığını belirterek göç sebebini ‘para işareti’ yaparak açıklamış ve bu tepki çekmişti.

Koca dün, Meclis’te bakanlığın 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, bir milletvekilinin kendisinin ‘doktorların yurt dışına gitme sebebinin para olduğunu parmak hareketiyle anlattığı, bunun da doktorlara saygısızlık olduğu’ yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.

Hareketinden dolayı ‘özür dilemesini gerektiren’ bir durumun olmadığını ancak meslektaşlarına bir açıklama yapması gerektiğini belirten Koca, “Benim oradaki kastım, yaşanan göçün gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle değil… En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor musunuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyurun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim” dedi.