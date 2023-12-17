Fazıl Say, Cem Adrian’ı nasıl keşfettiğini anlattı

Piyanist Fazıl Say, şarkıcı Cem Adrian’ı Beyoğlu’nda tarot falı bakarak geçimini sağladığı yıllarda keşfettiğini söyledi.

Say ve Adrian neredeyse 20 yıl sonra, 24 Aralık Cuma akşamı Volkswagen Arena’da aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Adrian’la yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

2004 yılında müzisyen Demet Sağıroğlu aracılığıyla Adrian’ın demosunu dinlediğini ve çok etkilendiğini belirten Say, Adrian’ın o zamanlar 23 yaşında, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

Adrian’ın teorik bilgisini geliştirmek için onu ders verdiği Bilkent Üniversitesi’ne yatılı olarak aldırdığını söyleyen Say, Adrian’ın ilk konserini kendisiyle birlikte Bilkent’te verdiğini belirtti.

Adrian’ın ilk albümünün yapımcısı olduğunu, ilk İstanbul, ilk yurt dışı konserlerini birlikte verdiklerini kaydeden Say, daha sonra Adrian’ı ‘Kuş yalnız uçmalıydı’ diyerek yalnız bıraktığını aktardı.

Cem ilginç ve uhrevi bir karakterdir

Uzun yılların ardından yeniden ‘öğrencisi’ Adrian’la aynı sahnede olmanın heyecanını yaşayan Say’ın paylaşımları şu şekilde:

*Cem Adrian’ı ilk kez 2004 yılı başında keşfettim. Demet Sağıroğlu bir demo şarkısını dinlememi rica etmişti. Bu demoyu dinlediğimde beni şoka uğratan, tuhaf mertebede bir ses ranjı (7 oktav) ve şekilden şekile girip her istediğini yapabilen bir ses yeteneği, çok etkileyici bir şiirsellik, özgünlük ve üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım. İlginç ve uhrevi bir karakterdir Cem. Onu hemen buldurttum eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu.

*Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali, çıkabilen, tüm müzik enstrumanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 cm daha uzunu bir ses gırtlağı ile, insanüstü , doğaüstü bir durumu vardı Cem’in, 100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar. Teorik bilgisi azdı. Ben o zamanlar Bilkent Üniversitesi’nde iki yıllığına çok özel bir sınıfa ders veriyordum, Cem’i de yatılı öğrenci olarak Bilkent’e aldım.

Kuş yalnız uçmalıydı

*Teorik bilgisini, armoniyi, piyanoyu, orkestrasyonu biraz olsun bilmesi gerekiyordu. Nitekim hayatının ilk ciddi konserlerini benimle 2004-5 yıllarında Bilkent’de verdi. Bir yandan İstanbul’da onu güçlü yapımcılarla tanıştırdım, ilk albümünün yapımcısı oldum. ‘Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım’ onun ilk hit şarkısı oldu. 2006 yılında ‘İnsan İnsan’ şarkımın hepinizin bildiği tek kayıdı olanında Cem de vardı (ilk 1 dakikasında). Babylon’da ilk İstanbul konserimizi verdik, Hamburg ve Bremen’de ilk yurtdışı…

*Sonra Cem’i yalnız bıraktım. Kuş kendi uçmalıydı. Nitekim 20 yılda çok iyi bir yere vardı, kendi özgün müziğini kabul ettirdi. Her yıl neredeyse 250 konser veriyor. (Biraz fazla veriyor hatta!) Çok sayıda hit şarkısı oldu.