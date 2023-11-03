Fazıl Say ve Cem Adrian 20 yıl sonra aynı sahnede

Piyanist Fazıl Say ve şarkıcı Cem Adrian neredeyse 20 yıl sonra, 24 Aralık Cuma akşamı Volkswagen Arena’da aynı sahneyi paylaşacak.

Volkswagen Arena’da geleneksel hale gelen yıl sonu konserleri kapsamında Adrian’la birlikte sahne alacak Say, heyecanını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ifade etti.

Cem Adrian’ı ilk keşfedenlerden olduğunu söyleyen Say, Adrian’la gurur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İlk albümünü, Bilkent’teki eğitimini, ilk konserlerini ve ilk yurtdışı turnesini birlikte yaptık. Çok istisnai özelliklere sahip dünya yeteneğidir. Sonrasında Cem kendi kanatlarıyla uçtu. Ve yıllar içinde yaptığı özgün müzikle onunla gurur duyduğum, saygın bir noktaya vardı. Geleneksel hale gelen yıl sonu Volkswagen Arena konserimizde 20 yıl sonra yeniden aynı sahnede olacağız. Bu heyecan duyduğum, benim için de çok özel konserimizde buluşmak üzere.”

Konserin bir bölümünde Say kendi eserlerinin yanı sıra farklı bestecilerin eserlerini solo çalacak. Ardından Say ve Adrian sevilen eserlerin yanı sıra izleyicilere sürpriz bir repertuvar sunacak.

Cem Adrian’ı 20 yıl önce ilk keşfedenlerdenim.

İlk albümünü, ilk konserlerini, ilk yurtdışı turnesini yapmıştım.

Sonra,kuş özgür olmalı,kendi uçmalı.Cem,bu 20 yılda yaptığı özgün müzik ile çok gurur duyduğum saygın bir noktaya vardı.Beklerim 20 yıl sonraki bu çok özel konserimize pic.twitter.com/6KNDKAZPHE — Fazıl Say (@fazilsaymusic) November 3, 2023

Biletler, Biletix‘te satışa çıktı.